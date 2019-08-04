СБР должен IBU более 600 тысяч евро

Союз биатлонистов России (СБР) должен компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) расходы, которые возникли после допингового скандала с участием российских биатлонистов. В ином случае полноценное членство СБР в IBU не будет восстановлено.
– Окончательная сумма компенсации еще не утверждена, однако она точно превысит 600 тысяч евро, договоренность об этом уже достигнута. Сейчас СБР осталось выплатить еще 140 тысяч, поскольку IBU удержал 460 тысяч призовых, полагавшихся нашей организации за минувший сезон. Эту сумму нам рекомендовали выплатить до октябрьского конгресса IBU, на котором будет рассмотрен статус СБР, – сообщил первый вице-президент организации Алексей Нуждов в интервью ТАСС.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года.
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