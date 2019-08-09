Исполнительный директор СБР: С Логиновым не договорились – ничего страшного, живем дальше Исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом.

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– Итак, есть спортсмены, которые подписали договоры. Их большинство. Есть (биатлонист) не подписавший договор, в данном случае Александр Логинов.

Значит, если договор не подписан, то ни одна из сторон другой стороне ничего не должна. То есть Логинов ничего не должен СБР, а мы ничего не должны Логинову.

Тот, кто подписал, должен выполнять договоренности, а с Логиновым мы не договорились. Ну, ничего страшного, живем дальше.

Кто-то не согласен с условиями договора. При этом он его подписал. Что ж, тот, кто не согласен, кто хочет откорректировать договор может приехать ко мне в офис СБР.

Если им не нравятся договоры, которые они подписали, то могут приехать и расторгнуть. Скажу так: я спокойно расторгну договор с кем угодно. Пусть приезжают. Только не всем колхозом, а каждый лично, – приводит слова Голикова «РИА Новости».

Напомним, что в конце июля трехкратный призер чемпионата мира Александр Логинов стал победителем спринта на летнем чемпионате России в Тюмени. 27-летний биатлонист допустил один промах и опередил на 5,5 секунды Сергея Корастылева, который отстрелял без ошибок.