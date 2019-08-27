Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Лидер сборной России договорился с Союзом биатлонистов России о подписании контракта.

Российский биатлонист Александр Логинов сообщил о том, что договорился с Союзом биатлонистов России (СБР) о подписании контракта на следующий сезон.

«Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением, – приводит ТАСС слова 27-летнего Логинова. – Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни. В любом случае, мы нашли понимание».

Напомним, во вторник вопрос контракта с биатлонистами обсуждался на правлении СБР. Ранее Логинов отказывался подписывать соглашение из-за разногласий по количеству рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября этапом в Швеции. В прошлом сезоне Логинов занял второе место в общем зачете.