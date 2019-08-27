Депардье стал соседом Домрачевой Ранее Депардье встретился с Александром Лукашенко и выразил желание пожить в Белоруссии.

Известный актер Жерар Депардье арендовал участок для строительства дома в белорусской деревне Лапоровичи. В этом же населенном пункте проживает известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

– Актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется, – пояснили в местной администрации.

Как сообщает Tut.by, обладатель российского паспорта будет платить за землю 132,96 белорусских рубля в год (4265 ₽).