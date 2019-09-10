Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

- Он его подписал, - приводит ТАСС слова президента организации Владимира Драчева.
Напомним, ранее Логинов отказывался подписывать соглашение из-за разногласий по количеству рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.
Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября этапом в Швеции. В прошлом сезоне Логинов занял второе место в общем зачете.
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