Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России.

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- Он его подписал, - приводит ТАСС слова президента организации Владимира Драчева.

Напомним, ранее Логинов отказывался подписывать соглашение из-за разногласий по количеству рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября этапом в Швеции. В прошлом сезоне Логинов занял второе место в общем зачете.