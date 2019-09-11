Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России - Советский спорт
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11 сентября 2019 14:49БиатлонЛипкин Антон

Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России

Ранее командой руководил Анатолий Хованцев.

Новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону будет назначен Сергей Белозеров.

«Перестановки на посту старшего тренера мужской сборной команды еще нужно утвердить в Министерстве спорта РФ», – сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России (СБР).

При этом ранее занимавший этот пост Анатолий Хованцев сохранит за собой пост главного тренера сборной России. Ранее 57-летний Белозеров работал с резервной мужской сборной России.

Напомним, Хованцев возглавил сборную России перед началом прошлого сезона. Также он руководил мужской командой.

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.

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