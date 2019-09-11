Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России Ранее командой руководил Анатолий Хованцев.

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Новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону будет назначен Сергей Белозеров.

«Перестановки на посту старшего тренера мужской сборной команды еще нужно утвердить в Министерстве спорта РФ», – сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России (СБР).

При этом ранее занимавший этот пост Анатолий Хованцев сохранит за собой пост главного тренера сборной России. Ранее 57-летний Белозеров работал с резервной мужской сборной России.

Напомним, Хованцев возглавил сборную России перед началом прошлого сезона. Также он руководил мужской командой.

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.