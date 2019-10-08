IBU: Слишком рано принимать окончательное решение о восстановлении СБР СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах СБР. Об этом заявили в пресс-службе организации.

«Представители IBU, входящие в составе рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России, сообщили исполнительному комитету IBU о своей последней встрече с СБР и РУСАДА в Москве. Исполнительный комитет поддержал свое решение, принятое на предыдущем заседании, о том, что еще слишком рано принимать окончательное решение о восстановлении СБР во время внеочередного конгресса», – приводит заявление пресс-службы IBU агентство «РИА Новости».

Напомним, что СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В середине ноября прошлого года была создана рабочая группа по восстановлению, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России (ОКР).

После этого IBU составил список из 12 критериев для восстановления СБР. Они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.