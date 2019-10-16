Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России Кубок мира стартует 29 ноября в Эстерсунде.

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о принципах отбора в сборную России на этапы Кубка мира.

«На тренерском совете мы пришли к общему мнению, что на первые этапы акцентированно едет сборная России, – приводят «Известия» слова Чепикова. – А по итогам первых этапов Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России будет обеспечена ротация. Это добавит определенной конкуренции, и, возможно, мы увидим новые фамилии, которые будут стремиться в топ-10 мирового биатлона».

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 8 декабря. До Нового года пройдут еще два этапа: в Хохфильцене (Австрия) – с 12 по 15 декабря и Анси (Франция) – с 16 по 22 декабря.