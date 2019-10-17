Павел Ростовцев – о допинговых скандалах: Мы сами позволили запустить такое отношение к нашей стране WADA открыло дело в отношении РУСАДА о соответствии.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, ставший министром спорта Красноярского края, высказался о новых обвинениях России в нарушении допинговых правил.

«Конечно, это все очень неприятно, – приводит News.ru слова Ростовцева. – Наверняка, есть какие-то посылы для происходящего – мы сами предоставили возможность запустить такое отношение к нашей стране. Но в целом, с моей точки зрения, в этих ситуациях присутствует очень много политики».

Напомним, по итогам анализа данных, полученных в январе из Московской лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. В этой связи WADA открыло дело в отношении РУСАДА о соответствии и дало России три недели для объяснения причин изменений в базе данных. На прошлой неделе WADA подтвердило, что получило ответ из России. На 23 октября запланирована встреча представителей Министерства спорта и WADA.