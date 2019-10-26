Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР На исполкоме IBU был поднят вопрос о восстановлении СБР.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по международным вопросам Виктор Майгуров рассказал о том, что почему во время исполкома Международной федерации биатлона (IBU) был поднят вопрос о восстановлении СБР.

«Времени, чтобы пройти по всем 12 критериям, у нас не было, потому что на выступление у нас было три минуты, – приводит News.ru слова Майгурова. – К тому же большинству стран все равно, как эти критерии реализуются. Большая часть вообще не знает даже, что в них прописано.

Но мы хотели заявить об этом, показать, что мы работаем и имеем особое мнение по их реализации, в отличие от членов рабочей группы и исполкома IBU».

Напомним, что СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В середине ноября прошлого года была создана рабочая группа по восстановлению, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России (ОКР).

После этого IBU составил список из 12 критериев для восстановления СБР. Они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.

На прошлой неделе исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек заявила, что СБР выполнила только шесть критериев восстановления.