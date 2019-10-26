Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 октября 2019 12:37БиатлонЛипкин Антон

Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР

На исполкоме IBU был поднят вопрос о восстановлении СБР.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по международным вопросам Виктор Майгуров рассказал о том, что почему во время исполкома Международной федерации биатлона (IBU) был поднят вопрос о восстановлении СБР.

«Времени, чтобы пройти по всем 12 критериям, у нас не было, потому что на выступление у нас было три минуты, – приводит News.ru слова Майгурова. – К тому же большинству стран все равно, как эти критерии реализуются. Большая часть вообще не знает даже, что в них прописано.

Но мы хотели заявить об этом, показать, что мы работаем и имеем особое мнение по их реализации, в отличие от членов рабочей группы и исполкома IBU».

Напомним, что СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В середине ноября прошлого года была создана рабочая группа по восстановлению, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России (ОКР).

После этого IBU составил список из 12 критериев для восстановления СБР. Они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.

На прошлой неделе исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек заявила, что СБР выполнила только шесть критериев восстановления.

«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Вене Рублев проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене Рублев победил Хен Чона и вышел в ¼ финала турнира в Вене
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Крах Медведевой и Трусова в засаде - так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:18 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Медведевой сложно держать мотивацию, не обладая четверными прыжками Брайан Орсер: Медведева слишком хороша, чтобы допускать то, что произошло в короткой программе Сергей Шахрай: У Медведевой и катание ужасное, и костюм
Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн Президент «Старой синьоры» на совете директоров поставил задачу сделать клуб одним из финансовых лидеров европейского футбола. 24.10.2019 15:00 Футбол Зибрак Артем
Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван
Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав
Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий
В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина Лично мне понадобилось три захода в страну НХЛ, чтобы понять: хоккей у нас и у них, действительно, как два разных вида спорта, а маленькие коробки – не такое уж и зло, в чем я был убежден прежде. 22.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Новости
13:15 Фигурное катание Сергей Шахрай: Нам повезло, что мы живем в одно время с гениальным Ханю
13:07 Футбол Александр Бубнов: В матче с «Сочи» посмотрим, как «Ростов» держит удар
13:04 Футбол «Ростов» примет «Сочи» в 14-м туре премьер-лиги
12:56 Теннис Бертенс победила Сайсай Чжэн и вышла в финал в Чжухае
12:49 Футбол Дмитрий Баринов – о кричалке про «Спартак»: Раньше злился из-за этого
12:37 Биатлон Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР
12:31 Футбол Александр Бубнов: В Грозном безвыигрышная серия «Арсенала» прервется
12:28 Футбол «Ахмат» примет «Арсенал» в 14-м туре премьер-лиги
12:22 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Медведевой сложно держать мотивацию, не обладая четверными прыжками
12:18 Фигурное катание Брайан Орсер: Медведева слишком хороша, чтобы допускать то, что произошло в короткой программе
12:13 Фигурное катание Сергей Шахрай: У Медведевой и катание ужасное, и костюм
12:10 Фигурное катание Сергей Шахрай: Трусова – прыгающая машина, в произвольной привезет конкуренткам по 30 баллов
12:07 Футбол Леонид Слуцкий: Будет непросто заменить Базура
11:51 Хоккей КХЛ дисквалифицировала Умарка на один матч
11:30 Фигурное катание Илья Авербух: Далеко не в первый раз Медведева спотыкается о двойной аксель
11:19 Футбол Александр Головин: Победа над «Нантом» в гостях дорогого стоит
11:09 Фигурное катание Владимир Морозов: В воздухе меня «разорвало», и я не скрутился на третий оборот
11:02 Хоккей Евгений Кузнецов: Отыграться с 1:5 – это много значит для нас
10:36 Хоккей Сергей Бобровский: В «Флориде» играешь в хоккей в условиях отпуска
10:19 Футбол Юрий Дюпин: «Рубину» можно было еще агрессивнее сыграть в матче с «Уралом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика