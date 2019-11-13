Дмитрий Васильев: Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал об ожиданиях от выступления сборной России в предстоящем сезоне.
«С учетом недофинансирования команды, нервозности среди спортсменов, сложно сохранять позитивный настрой на сезон, – приводит News.ru слова Васильева. – Если наши спортсмены хоть где-то будут попадать в призы, это будет уже хорошо.
Если будет результат, как в прошлом году, это будет выдающийся успех, потому что в СБР сейчас действительно непростая ситуация. Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки».
Напомним, в четверг в Тюмени пройдет первый мужской отборочный спринт, результаты которого будут учитываться при формировании сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Армия рулит. Молодежная сборная России обыграла канадцев и сравняла счет в серии Наши дважды уступали в счете, но догоняли хозяев (2:2). Наконец, на полную катушку включился Подколзин. А в серии буллитов на первый план вышли армейцы – Савунов, Морозов из Питера и Соркин – из Москвы. Канадцы ответили лишь одним результативным броском. Итог – 3:2 Б. 12.11.2019 07:00 Хоккей Домрачев Владислав «Фартовость новой формы проверим на бельгийцах». Россияне продолжают подготовку к матчам отбора Сборная России продолжила подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Сан-Марино). Наш корреспондент передает с места событий. 12.11.2019 19:00 Футбол Лемех Кирилл Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» – победу Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили. 12.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав