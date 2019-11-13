Дмитрий Васильев: Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки» Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал об ожиданиях от выступления сборной России в предстоящем сезоне.

«С учетом недофинансирования команды, нервозности среди спортсменов, сложно сохранять позитивный настрой на сезон, – приводит News.ru слова Васильева. – Если наши спортсмены хоть где-то будут попадать в призы, это будет уже хорошо.

Если будет результат, как в прошлом году, это будет выдающийся успех, потому что в СБР сейчас действительно непростая ситуация. Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки».

Напомним, в четверг в Тюмени пройдет первый мужской отборочный спринт, результаты которого будут учитываться при формировании сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.