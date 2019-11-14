Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени В тройку вошли Стрельцов и Томшин.

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Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко победил в первом отборочном спринте в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

32-летний российский биатлонист не допустил ни одного промаха и завершил дистанцию за 25 минут 20,3 секунды. В тройку лучших также вошли Кирилл Стрельцов и Василий Томшин.

Напомним, по итогам отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Добавим, что Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах Кубка мира, у Антона Бабикова есть личная квота на выступление на первом этапе в Эстерсунде.

Тюмень

Отборочный спринт

Мужчины

1. Дмитрий Малышко – 25.20,3 (0 промахов)

2. Кирилл Стрельцов – +27,5 (1)

3. Василий Томшин – +58,4 (1)

4. Матвей Елисеев – +59,5 (1)

5. Никита Поршнев – +1.06,5 (1)

6. Карим Халили – +1.11,4 (1)

7. Ильназ Мухамедзянов – +1.11,7 (2)

8. Эдуард Латыпов – +1.24,8 (3)

9. Антон Бабиков – +1.31,5 (2)

10. Вадим Филимонов – +1.36,8 (2)