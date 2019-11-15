Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма Российский биатлонист выиграл второй отборочный спринт в Тюмени.

Российский биатлонист Никита Поршев подвел итоги контрольного спринта в Тюмени, который он завершил на первом месте.

«Доволен своим состоянием, – приводит слова 23-летнего биатлониста официальный сайт СБР. – Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма, но я ощущаю себя лучше и лучше с каждым стартом.

Есть еще некоторые трудности на огневом рубеже, но я хорошо понимаю свои ошибки – так что к началу международного сезона успею отрегулировать и эти моменты».

Напомним, в пятницу Поршнев победил, допустив один промах. Накануне он занял пятое место.

По итогам отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.