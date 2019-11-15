Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма

Российский биатлонист Никита Поршев подвел итоги контрольного спринта в Тюмени, который он завершил на первом месте.
«Доволен своим состоянием, – приводит слова 23-летнего биатлониста официальный сайт СБР. – Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма, но я ощущаю себя лучше и лучше с каждым стартом.
Есть еще некоторые трудности на огневом рубеже, но я хорошо понимаю свои ошибки – так что к началу международного сезона успею отрегулировать и эти моменты».
Напомним, в пятницу Поршнев победил, допустив один промах. Накануне он занял пятое место.
По итогам отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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