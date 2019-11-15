Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути После победы в первом отборочном спринте Малышко занял второе место – во втором.

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал второй отборочный спринт в Тюмени, в котором он занял второе место, проиграв победителю Никите Поршневу 2,6 секунды.

«Погода преподнесла нам сюрприз – стало теплее и выпал снег, – приводит слова 32-летнего Малышко официальный сайт СБР. – Уже на откатке было понятно, что сверхскоростей не будет и надо уповать на физику.

Своим состоянием я удовлетворен – тем более что никакого ажиотажа вокруг нынешних гонок не было, готовились спокойно, ну а результаты говорят о том, что я, очевидно, на верном пути».

Отметим, что в пятницу Малышко выиграл первый спринт, опередив ближайшего преследователя – Кирилла Стрельцова – на 27,5 секунды.

По итогам отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.