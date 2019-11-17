«Есть явные пассажиры». Дмитрий Губерниев - о составе сборной России по биатлону

«Очевидно , что замены в основной команде будут и очень быстро. Есть явные пассажиры , понаблюдаем и подождем. Главное, чтобы тренерский штаб сборной понимал очевидное и не боялся.
Олимпиада уже почти через два года, если мы, конечно, туда поедем. А если и поедем , то без допингового багажа одних и слабых других. Верим в команду», – написал Губерниев на своей странице в Instagram.
Напомним, что накануне Союз биатлонистов России обнародовал имена спортсменов, которые примут участие в первых международных стартах нового сезона.
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