«Есть явные пассажиры». Дмитрий Губерниев - о составе сборной России по биатлону Спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе сборной России биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

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«Очевидно , что замены в основной команде будут и очень быстро. Есть явные пассажиры , понаблюдаем и подождем. Главное, чтобы тренерский штаб сборной понимал очевидное и не боялся.

Олимпиада уже почти через два года, если мы, конечно, туда поедем. А если и поедем , то без допингового багажа одних и слабых других. Верим в команду», – написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Напомним, что накануне Союз биатлонистов России обнародовал имена спортсменов, которые примут участие в первых международных стартах нового сезона.