Владимир Драчев: Ротация в сборной возможна Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал состав сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Загрузка...

«На Кубок IBU едет расширенный состав, потому что у нас много юниоров и юниорок. Надо будет их поберечь, чтобы они участвовали не во всех гонках. Для того, чтобы место не пустовало, мы и взяли запасных. Кроме того, если понадобится усилить состав на Кубок мира, мы сможем спокойно взять лучшего спортсмена с Кубка IBU», - сказал Драчев.

«Если будет ротация, а она возможна - это не запрещено, то она будет проводиться уже с учетом того, что запасной на Кубок IBU у нас есть. Поскольку обе команды уже будут находиться в Европе, рядом друг с другом, при необходимости сильный спортсмен сможет переехать на Кубок мира».

Кубок мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.