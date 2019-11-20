Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU? Старых не включили в состав сборной России на Кубок мира.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не связывает обсуждения о возможности включения биатлонистки Ирины Старых в состав сборной России на первые этапы Кубка мира с поддержкой Тюменской области.

«Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU? – приводит ТАСС слова Тихонова. – Глубоко плевать должно быть на то, что она готовилась самостоятельно, я тоже очень часто тренировался в одиночку, но это не мешало мне побеждать, им что нужен, результат? Тогда надо было ее оставлять».

Напомним, во вторник правление СБР проголосовало против изменений критерий отбора в сборную России на первые этапы Кубка мира. Таким образом, Старых не сможет стартовать в Эстерсунде.

Первый этап Кубка мира начнется 30 ноября. За сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина.