Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Старых не выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о возможности включения Ирины Старых в состав сборной России в обход критериям отбора.

«Я изначально был против этих изменений и не поддерживал включение Старых в команду на Кубок мира, потому что это могло внести непорядки в строй, – приводит ТАСС слова Драчева. – В итоге мы сумели справиться с этой ситуацией и вернули все в соответствие с критериями, чтобы в следующий раз тренерский штаб более внимательно и четко относился к своим же предложениям для правления».

Напомним, во вторник правление СБР проголосовало против изменений критерий отбора в сборную России на первые этапы Кубка мира. Таким образом, Старых не сможет стартовать в Эстерсунде.

Первый этап Кубка мира начнется 30 ноября. За сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина.