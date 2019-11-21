Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Глава СБР рассказал о состоянии команды перед стартом Кубка мира.

«Очень надеемся на медали в Эстерсунде. Команда подтянулась. На данный момент нет равных Мироновой. С ней плотно поработали, качество и скорострельность стрельбы улучшились», – сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«У Логинова есть небольшие боли в локтевом суставе. Мы дали ему возможность восстановиться», – добавил президент СБР.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.