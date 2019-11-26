Владимир Драчев: Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту Комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию.

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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года.

«Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту, – приводит «Р-Спорт» слова Драчева. – Со своей стороны могу сказать, что как федерация мы выполняем все необходимые действия, руководство работает».

Напомним, по итогам анализа данных, изъятых в январе из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения. После изучения ответа России комитет по соответствию пришел к выводу, что изменения в базу данных были внесены специально.

Теперь комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации применить санкции к России. Заседание исполкома пройдет 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).