Йоханнес Бе: Не уверен, что смогу повторить успехи прошлого сезона Норвежский биатлонист пропустит январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказал свое мнение о стартующем в эти выходные Кубке мира по биатлону.

«Не думаю, что смогу повторить успехи прошлого года. Безусловно, лучше не думать о том, что в новом сезоне ты выступишь хуже, чем в прошлом. Но прошлый сезон был слишком хорош. Сейчас я должен сконцентрироваться на будущем, а не на том, что делал раньше», - приводит слова Бе официальный сайт IBU.

В прошлом сезоне норвежец выиграл общий зачета Кубка мира и завоевал четыре золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира.

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.