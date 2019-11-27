Владимир Драчев: Губернатор поддержал реконструкцию стадиона в Ижевске

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев во время пресс-конференции в преддверии старта международного сезона рассказал о том, что ижевский биатлонный комплекс в ближайшее время будет реконструирован.
– Губернатор поддержал реконструкцию стадиона. Конечно, не столь масштабную, как нам хотелось бы, но юбилей «Ижевской винтовки» даст толчок этому процессу. Сейчас идет проектирование, выделены средства, в ближайшее время реконструкция этого знаменитого комплекса начнется, – цитирует Драчева ТАСС.
Отметим, что в этом сезоне столица Удмуртии в 50-й раз примет традиционный российский турнир «Ижевская винтовка», являющийся одним из основных отборочных стартов для попадания в сборную на январские этапы Кубка мира и IBU.
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