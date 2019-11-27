Владимир Драчев: Подготовка к сезону успешно завершена В ближайшие выходные стартует Кубок мира по биатлону.

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Президент СБР Владимир Драчев оценил подготовку сборной России к предстоящим стартам.

«Никаких больших отклонений у нас не было, подготовка к сезону успешно завершена, сейчас мы переходим к соревновательному этапу. Все сборы были проведены на высшем уровне. Подготовку мы начали в мае, срывов не было», - приводит слова Драчева ТАСС.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.