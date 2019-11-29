Дмитрий Губерниев: Ничего хорошего ждать не стоит Решение по российскому вопросу будет принято WADA 9 декабря.

Загрузка...

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, как может повлиять на российский биатлон возможное лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства.

«Я вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Если бы я был молодым спортсменом, я бы серьезно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, легкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего ждать не стоит. Тем более, Союз биатлонистов России по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы», - сказал Губерниев RT.

Напомним, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.