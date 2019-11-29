Дмитрий Губерниев: Логинов продолжит быть лидером сборной Завтра стартует Кубок мира по биатлону.

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого он видит лидером мужской сборной России по биатлону.

«Очевидно, что Логинов продолжит быть лидером сборной. Александр очень одаренный спортсмен. Хотя я очень надеюсь, что блеснёт и кто-то из молодых», - заявил Губерниев в интервью RT.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 30 ноября по 8 декабря в Шведском Эстерсунде.

В составе мужской сборной России, помимо Логинова, выступят Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев.