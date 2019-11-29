Дмитрий Губерниев: Логинов продолжит быть лидером сборной - Советский спорт
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29 ноября 2019 15:23БиатлонНечаев Юрий

Дмитрий Губерниев: Логинов продолжит быть лидером сборной

Завтра стартует Кубок мира по биатлону.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого он видит лидером мужской сборной России по биатлону.

«Очевидно, что Логинов продолжит быть лидером сборной. Александр очень одаренный спортсмен. Хотя я очень надеюсь, что блеснёт и кто-то из молодых», - заявил Губерниев в интервью RT.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 30 ноября по 8 декабря в Шведском Эстерсунде.

В составе мужской сборной России, помимо Логинова, выступят Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев.

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