Дмитрий Губерниев: Логинов продолжит быть лидером сборной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого он видит лидером мужской сборной России по биатлону.
«Очевидно, что Логинов продолжит быть лидером сборной. Александр очень одаренный спортсмен. Хотя я очень надеюсь, что блеснёт и кто-то из молодых», - заявил Губерниев в интервью RT.
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 30 ноября по 8 декабря в Шведском Эстерсунде.
В составе мужской сборной России, помимо Логинова, выступят Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев.
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