Италия выиграла смешанную эстафету на Кубке мира в Эстерсунде, Россия – 4-я Сборная Италии одержала победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону, которая прошла в шведском Эстерсунде.

Загрузка... Итальянская команда (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) финишировала с результатом 1 час 5 минут 56,1 секунды. Второе место с отставанием в 4,1 секунды заняла норвежская сборная (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе). Тройку лучших замкнула команда Швеции (Линн Перссон, Муна Брурссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома), уступив победителям 59,9 секунды. Сборная России (Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) уступила итальянцам 1 минуту 44,9 секунды и заняла итоговое четвертое место.