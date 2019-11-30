Александр Логинов: Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной

– Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной. Даже не ожидал, что могут быть эти проблемы с локтем и спиной.
Я не участвовал в контрольных стартах, которые проходили в Тюмени. Пришлось форсировать подготовку развивающими работами. Получилось достаточно неплохо подвестись к сезону. Стартами доберу форму, – цитирует спортсмена пресс-служба СБР.
Напомним, что по итогам гонки сборная России (Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) уступила итальянцам 1 минуту 44,9 секунды, заняв четвертое место.
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон