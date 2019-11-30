Александр Логинов: Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

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– Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной. Даже не ожидал, что могут быть эти проблемы с локтем и спиной.

Я не участвовал в контрольных стартах, которые проходили в Тюмени. Пришлось форсировать подготовку развивающими работами. Получилось достаточно неплохо подвестись к сезону. Стартами доберу форму, – цитирует спортсмена пресс-служба СБР.

Напомним, что по итогам гонки сборная России (Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) уступила итальянцам 1 минуту 44,9 секунды, заняв четвертое место.