Елисеев стал третьим в спринте на первом этапе Кубка мира - Советский спорт
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01 декабря 2019 17:16БиатлонКорегин Владислав

Елисеев стал третьим в спринте на первом этапе Кубка мира

Россиянин отстал от Йоханнеса Бе на 19,9 секунды.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второе место занял его брат Тарьей, отстав на 19 секунд. Тройку призеров замкнул российский биатлонист Матвей Елисеев (19.9 секунды).

Еще один представитель российской сборной Александр Логинов оказался на четвертой позиции (27.1 секунды).

Кубок мира

Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Спринт. 10 км.

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.18,3 (1+0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) +19,0 (0+1)

3. Матвей Елисеев (Россия) +19,9 (0+0)

4. Александр Логинов (Россия) +27,1 (0+1)

5. Мартен Фуркад (Франция) +27,9 (0+2)…

25. Эдуард Латыпов +1.28,9 (0+2)…

29. Евгений Гараничев +1.35,9 (0+1)…

37. Никита Поршнев +1.51,8 (0+2)…

41. Антон Бабиков +1.55,0 (0+1)

58. Дмитрий Малышко (все – Россия) – +2.14,3 (2+2)

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