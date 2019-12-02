Матвей Елисеев: Только после второй стрельбы понял, что могу быть среди лидеров Российский биатлонист стал третьим в спринте на первом этапе Кубка мира.

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Российский биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Елисеев занял третье место, впервые в своей карьере поднявшись на подиум в личной гонке Кубка мира.

«Только после второй стрельбы я понял, что могу быть среди лидеров, – приводит слова Елисеева официальный сайт СБР. – Это был особенный момент. Конечно, это кайф и большая ответственность. Я отдал всего себя, но эта семья Бе была быстрее».

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, а вторым стал его брат – Тарьей Бе.

В среду мужчины побегут индивидуальную гонку. Начало – 18:15 (мск).