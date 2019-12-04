Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Елисеев занял 8-е место

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира.
31-летний спортсмен показал лучший результат, преодолев всю дистанцию за 53 минуты и 11,9 секунд. Второе место занял его соотечественник – Симон Детье, а замкнул тройку лучших еще один биатлонист из Франции Кентен Фийон Майец.
Что касается россиян, то среди отечественных спортсменов лучшим оказался Матвей Елисеев, занявший 8-е место. Александр Логинов – 9-й, а Евгений Гараничев – 11-й.
Добавим, что 5 декабря состоится женская индивидуальная гонка.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Мартен Фуркад (Франция) – 53.11,9 (1 штрафная минута)
2. Симон Детье (Франция) – отставание 12,7 (1)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +1.50,8 (3)…
8. Матвей Елисеев (Россия) – 2.54,6 (1)
9. Александр Логинов (Россия) – +2.55,1 (2)
10. Йоханнес Бе (Норвегия) – +3.12,6 (2).
11. Евгений Гараничев (Россия) – +3.16,4 (3)