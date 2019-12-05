Йоханнес Бе: Хочу отпраздновать Рождество в желтой майке лидера Норвежец занимает третье место в общем зачете Кубка мира.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе сомневается, что сможет повторить достижение прошлого сезона и завоевать «Большой хрустальный глобус».

«Завоевать Кубок мира в этом году мне будет очень сложно, поскольку в январе я буду присутствовать на родах, - цитирует норвежца NRK. - Сейчас нужно забыть об этой индивидуальной гонке. Хочу отпраздновать Рождество в желтой майке лидера, поэтому постараюсь опередить Фуркада».

Напомним, в индивидуальной гонке на 20 км, состоявшейся 4 декабря, Бе занял лишь десятое место. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

В настоящий момент Бе занимает третье место в общем зачете Кубка мира, отставая от лидирующего Фуркада на девять очков.