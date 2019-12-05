В четверг на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет женская индивидуальная гонка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 12:43БиатлонЛипкин Антон

В четверг на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет женская индивидуальная гонка

В гонке примут участие шесть российских биатлонисток.

В четверг на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) пройдет женская индивидуальная гонка.

В ней примут участие шесть российских биатлонисток: №8 Светлана Миронова, №23 Екатерина Юрлова-Перхт, №48 Лариса Куклина, №67 Виктория Сливко, №72 Тамара Воронина, №87 Кристина Резцова.

Напомним, 1 декабря в первой личной гонке сезона – спринте – лучшей из сборной России стала Миронова, занявшая с тремя промахами 15-е место. В топ-20 также попала Лариса Куклина, ставшая 18-й.

В среду в мужской индивидуальной гонке Матвей Елисеев показал восьмой результат, Александр Логинов – девятый.

Начало гонки – 18:20 (мск). Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18:10.

Самый сильный турнир в мире. Главные вопросы финала Гран-при-2019 В пятницу в Турине стартует финал серии Гран-при. Там будет полным-полно российских фигуристов, многие из которых претендуют на медали. 05.12.2019 08:58 Фигурное катание Тигай Лев
«Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования Лионель Месси выдающийся футболист и имеет право считать себя лучшим в 2019 году, но решать это должны профессионалы, а не журналисты из Белиза и Руанды. 04.12.2019 17:28 Футбол Зибрак Артем
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Мартен Фуркад: Горжусь, что победил свои сомнения В четверг на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет женская индивидуальная гонка Йоханнес Бе: Хочу отпраздновать Рождество в желтой майке лидера
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Дальневосточное турне «Спартака» закончилось фиаско в Пекине «Спартак» завершал свое турне по Дальнему Востоку матчем с китайским «Куньлунем» в Пекине. 04.12.2019 17:41 Хоккей Трофименко Кирилл
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Новости
13:43 ММА Диего Брандао: Друзья Хабиба меня не трогали
13:37 Футбол Брендан Роджерс: В таком матче мы должны были проявить терпение
13:31 Футбол Только Моуринью выиграл 100 матчей в АПЛ быстрее Клоппа
13:25 Футбол Дивок Ориги: Клопп оказал мне доверие, и я постарался оправдать его
13:24 Футбол «Ахмат» продлит контракт с Беришей
13:17 Футбол Жозе Моуринью: Нам нужно, чтобы соперник чувствовал себя так, как «МЮ» заставил чувствовать себя нас
13:09 Биатлон Мартен Фуркад: Горжусь, что победил свои сомнения
13:06 Футбол Павел Комолов: «Нижнему Новгороду» не хватает стабильности
13:00 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Такое ощущение, что Рэшфорд вернулся поиграть на детскую площадку
12:51 Футбол «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по матчам без поражений в чемпионате
12:48 Футбол Сергей Семак: В Лиге чемпионов все очень запутано
12:43 Биатлон В четверг на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет женская индивидуальная гонка
12:35 Конькобежный спорт Кулижников пропустит этап Кубка мира в Нур-Султане
12:30 Футбол Питер Крауч: Салах превратился в эгоистичного нападающего
12:27 Футбол «Коринтианс» интересуется Педро Рошей
12:16 Футбол Жозе Моуринью – о втором голе «Манчестер Юнайтед»: Все спали, когда соперник вводил мяч из аута
12:16 Хоккей Вольски покидает «Куньлунь»
12:08 Футбол Маркус Рэшфорд: Мячи не залетали в ворота, но мы вырвали победу
12:00 Футбол Марсьяль может не сыграть в дерби с «Манчестер Сити»
11:59 Хоккей Валерий Брагин: Вызвали много игроков из наших чемпионатов, это значит, что система развивается
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Следователи Башкирии придумали несуществующий в природе документ
Ноябрьские дела в тюменском арбитраже: самые активные – «дочки» Сибура
На севере города волгоградцы замерзают из-за крупной коммунальной аварии
В Татарстане подорожают льготные проездные билеты
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика