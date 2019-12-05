В четверг на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдет женская индивидуальная гонка В гонке примут участие шесть российских биатлонисток.

Загрузка...

В четверг на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) пройдет женская индивидуальная гонка.

В ней примут участие шесть российских биатлонисток: №8 Светлана Миронова, №23 Екатерина Юрлова-Перхт, №48 Лариса Куклина, №67 Виктория Сливко, №72 Тамара Воронина, №87 Кристина Резцова.

Напомним, 1 декабря в первой личной гонке сезона – спринте – лучшей из сборной России стала Миронова, занявшая с тремя промахами 15-е место. В топ-20 также попала Лариса Куклина, ставшая 18-й.

В среду в мужской индивидуальной гонке Матвей Елисеев показал восьмой результат, Александр Логинов – девятый.

Начало гонки – 18:20 (мск). Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18:10.