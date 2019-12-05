Лариса Куклина: Две такие ошибки себе не прощу Российская биатлонистка прокомментировала свой лучший результат на Кубке мира.

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В индивидуальной гонке на 15 километров в шведском Эстерсунде Лариса Куклина финишировала на пятом месте. Для 28-летней спортсменки этот результат стал лучшим на этапах Кубка мира в личных гонках, но она считает, что могла бы претендовать на большое, если бы не совершила два обидных промаха

«Знаете вроде бы и рада, но сделала две такие ошибки, которые себе, наверное, не прощу, – сказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ» На лежке сама дернула выстрел, а на стойке немного не довела. Мне нужны старты, лучше всего мой организм работает, когда гонки идут подряд. Я даже немного переживала, что после спринта было целых четыре дня отдыха. Боялась, что опять уйду в «спячку». Но сегодня бежалось легче, чем в спринте.

Тренеры весь подготовительный период борются со мной – первые круги не получается сильно отработать. Это чисто физиология, но это все тренируемо.

Насчет эстафеты – не скажу, что у меня есть какое-то предпочтение по этапам. Как тренеры решат, как доверят, такой и побегу».

Выиграла индивидуальную 15-километровую гонку француженка Жюстин Бреза с двумя штрафными минутами. Куклина с двумя промахами финишировала пятой и проиграла победительнице 38,8 секунд.

Женская эстафета завершит первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Гонка состоится в воскресенье 8 декабря.