Тренеры не планируют изменений в составе сборной России после гонок в Эстерсунде - Советский спорт
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06 декабря 2019 10:33БиатлонЛипкин Антон

Тренеры не планируют изменений в составе сборной России после гонок в Эстерсунде

Второй этап пройдет с 12 по 15 декабря в Хохфильцене.

Тренерский штаб сборной России по биатлону не планирует проводить ротацию состава по итогам первого этапа Кубка мира, сообщает News.ru.

Таким образом, в Хохфильцен поедут те же биатлонисты, кто участвовал в гонках в Эстерсунде.

Напомним, накануне в женской индивидуальной гонке Лариса Куклина заняла пятое место, Тамара Воронина стала 14-й, а Екатерина Юрлова-Перхт – 16-й. За день до этого в топ-20 мужской гонки попали четыре биатлониста: Матвей Елисеев (8), Александр Логинов (9), Евгений Гараничев (11), Антон Бабиков (14). Этап в Эстерсунде завершится эстафетами: мужская – в субботу, женская – в воскресенье.

Второй этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 12 по 15 декабря.

Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
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