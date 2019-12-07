Куклина в эстафете побежит на последнем этапе - Советский спорт
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07 декабря 2019 17:56БиатлонШарафудинов Виктор

Куклина в эстафете побежит на последнем этапе

Известен состав женской сборной России по биатлону в первой эстафете Кубка Мира.

Тренерский штаб женской сборной России по биатлону в эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Старший тренер женской команды по биатлону Виталий Норицын заявил, что за российскую команду завтра выступят Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Первая женская эстафета нынешнего розыгрыша Кубка мира состоится завтра 8 декабря. Начало в 17:30 по московскому времени.

В индивидуальной гонке на 15 км Кулина заняла пятое место, показав лучший результат в карьере.

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