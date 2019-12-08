Екатерина Юрлова-Перхт: На стойке у меня произошла заминка Российская биатлонистка прокомментировал первую эстафету Кубка мира нынешнего сезона.

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На сегодняшней эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сборная России финишировала лишь пятой, уступив победительницам норвежкам 97 секунд. Своими впечатлениями от гонки в эфире «Матч ТВ» поделилась Екатерина Юрлова-Перхт, выступавшая за российскую команду на третьем этапе.

- Моей целью было приблизиться к лидирующей группе, потому что передо мной была американка в непосредственной близости и целая группа девчонок, которых после лежки практически удалось догнать. Но из-за того, что произошла заминка на стойке – я выбивала одну не закрывшуюся мишень двумя патронами – опять получился небольшой просвет между нами. Однако я рада, что к концу своего этапа удалось догнать француженку, чтобы Ларисе было бы комфортнее начинать с кем-то вместе.

- Какая сегодня была ситуация на огневом рубеже? Визуально кажется, что ветер несильный

- Были такие небольшие порывы, которые при всем спокойствии вносили коррективы в стрельбу, поэтому можно у видеть, что у сильных команд, у стабильных стрелков есть даже штрафные круги.

- Какие итоги этапа Кубка мира можно подвести. Как вы лично для себя оцениваете свое выступление, насколько собой довольны?

- Не знаю, я пока не задавалась этим вопросом и анализ не проводила. Наверное, пообщаемся сегодня с тренерским штабом и решим. Хотелось бы поддержать всех девчонок, тренеров, сервис-бригаду и поблагодарить их за этот этап.

Следующий этап Кубка мира состоится в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.