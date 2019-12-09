Виталий Норицын: Миронова побежала отыгрывать, и это сыграло с ней злую шутку

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о выступлении команды в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Напомним, сборная России в составе Тамары Ворониной, Светланы Мироновой, Екатерины Юрловой-Перхт и Ларисы Куклиной заняла пятое место с отставанием в 1 минуту 37,7 секунды от занявшей первое место Норвегии.
«У Ворониной камнем преткновения на 100% стала ее стрельба стоя, скорость на дистанции она показала вполне ожидаемую, – приводит слова Норицына официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Миронова чуть ошиблась с раскладкой скорости по кругам, побежала на втором круге отыгрывать, и это сыграло злую шутку со Светланой уже на финишном круге».
Второй этап Кубка мира пройдет с 13 по 15 декабря в Хохфильцене.
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