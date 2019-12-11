Владимир Драчев: Решение WADA не придает позитивных эмоций - Советский спорт
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11 декабря 2019 20:31Биатлон

Владимир Драчев: Решение WADA не придает позитивных эмоций

Президент СБР Владимир Драчев считает, что решение исполкома WADA может негативно сказаться на результатах российских спортсменов на ближайшем этапе Кубка мира.

«Команда работает, все заряжены на результат. Конечно, решение WADA не придает позитивных эмоций, прессинг огромный, все ожидают чего-то. Но тем крепче будет российская команда», – рассказал Драчев в интервью News.ru.

«Никакое письмо от IBU мы пока не получали, думаю, они сами пока в проработке вопроса от WADA. Вчера я разговаривал с IBU, пока информации нет. Я думаю, в пятницу-субботу мы уже будем вместе общаться на эту тему, я полечу в Хохфильцен, на Кубке мира уже будет информация», – добавил глава СБР.

Добавим, что Кубок мира по биатлону сезона 2019/2020 стартовал 30 ноября 2019 года этапом в шведском Эстерсунде, а завершится 22 марта 2020 года в норвежском Холменколлене.

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