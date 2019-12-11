Владимир Драчев: Решение WADA не придает позитивных эмоций

«Команда работает, все заряжены на результат. Конечно, решение WADA не придает позитивных эмоций, прессинг огромный, все ожидают чего-то. Но тем крепче будет российская команда», – рассказал Драчев в интервью News.ru.
«Никакое письмо от IBU мы пока не получали, думаю, они сами пока в проработке вопроса от WADA. Вчера я разговаривал с IBU, пока информации нет. Я думаю, в пятницу-субботу мы уже будем вместе общаться на эту тему, я полечу в Хохфильцен, на Кубке мира уже будет информация», – добавил глава СБР.
Добавим, что Кубок мира по биатлону сезона 2019/2020 стартовал 30 ноября 2019 года этапом в шведском Эстерсунде, а завершится 22 марта 2020 года в норвежском Холменколлене.
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