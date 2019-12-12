Драчев уверен, что санкции WADA не помешают Логинову выступить на Олимпиаде и чемпионате мира Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что Александ Логинов выступит на Олимпиаде и чемпионате мира.

«Это тема для обсуждения с Международным союзом биатлонистов. Логинов должен выступать, почему он второй раз должен нести точно такое же наказание? Это нарушение прав человека. Мы будем бороться за Александра, за нашего лидера, и мы уверены, что он будет выступать», - сказал Драчев ТАСС.

Напомним, ранее Логинов был дисквалифицирован на два года за применение рекомбинантного эритропоэтина.

В понедельник исполком WADА отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных турнирах. Допуск на соревнования получат только «чистые» атлеты, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Также России запрещено проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.