Владимир Драчев: Решение исполкома WADA необъективное WADA призвало отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о решении исполкома WADA об отстранении России на четыре года от участия в крупных международных турнирах.

«Это негативное решение, к которому мы в принципе готовились, – приводит ТАСС слова Драчева. – Это решение, на наш взгляд, необъективное. Россия много делала и делает в борьбе с допингом, который является всемирной проблемой».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Российские спортсмены получат право выступать только в нейтральном статусе. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.