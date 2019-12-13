Светлана Миронова: Хочу посвятить медаль первому тренеру

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Второй стала итальянка Доротея Вирер, третьей представительница Норвегии Ингрид Тандревольд.

– Обидно промазала на втором рубеже. После четвертого выстрела, делая пятый, я уже мысленно убегала в гонку. И не доработала момент. Видела – промах был на 5 часов. Ужасно обидно! Не то, чтобы я уже думала о золоте. Нет, просто поторопилась. Ну и последний круг мне дался тяжело. На финише даже эмоций никаких не испытывала – так устала. Все-таки, сказывается небольшая высота.

– Но медалью довольны?

– Конечно, я рада! Хочу посвятить ее первому тренеру. Правда, награду пока мне не дали. Видимо, вручат вечером, на церемонии. Но главное – сам результат. Значит, работа, которую мы проделали, не прошла бесследно. Теперь надо стараться удерживать свой уровень и впредь, – рассказала Светлана в интервью «Матч ТВ»