Анатолий Хованцев – о состоянии Гараничева: Его тошнило, когда он пришел на стойку Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужского спринта на этапе Кубка Мира в Хохфильцене.

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– Результатом довольны. Была возможность хорошо выступить и у Димы Малышко, но у него два штрафных круга. А так без штрафов он уходил бы лидером. У Логинова верхняя стрельба – все по габаритам, но он все закрыл. Осталось добавить ходом. В целом результаты хорошие. Стабильно два человека в десятке. При такой конкуренции, когда один промах – и ты уже двадцать какой-то, это очень хорошо, – сказал Хованцев телеканалу «Матч ТВ».

Также Хованцев оценил состояние Евгения Гараничева, финишировавшего на 44-м месте с двумя промахами.

– Я уже разговаривал с ним после гонки. У него тяжелое состояние. Говорит, когда пришел на стойку, шатало и тошнило. Может быть, начальная стадия заболевания – посмотрим, – отметил российский тренер.

Напомним, Александр Логинов завоевал бронзовую медаль, а Матвей Елисеев оказался на четвертой позиции. Также в тридцатку лучших попал Дмитрий Малышко с двумя промахами (27-е место).