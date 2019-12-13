Анатолий Хованцев – о состоянии Гараничева: Его тошнило, когда он пришел на стойку - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 декабря 2019 19:22БиатлонКорегин Владислав

Анатолий Хованцев – о состоянии Гараничева: Его тошнило, когда он пришел на стойку

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужского спринта на этапе Кубка Мира в Хохфильцене.

– Результатом довольны. Была возможность хорошо выступить и у Димы Малышко, но у него два штрафных круга. А так без штрафов он уходил бы лидером. У Логинова верхняя стрельба – все по габаритам, но он все закрыл. Осталось добавить ходом. В целом результаты хорошие. Стабильно два человека в десятке. При такой конкуренции, когда один промах – и ты уже двадцать какой-то, это очень хорошо, – сказал Хованцев телеканалу «Матч ТВ».

Также Хованцев оценил состояние Евгения Гараничева, финишировавшего на 44-м месте с двумя промахами.

– Я уже разговаривал с ним после гонки. У него тяжелое состояние. Говорит, когда пришел на стойку, шатало и тошнило. Может быть, начальная стадия заболевания – посмотрим, – отметил российский тренер.

Напомним, Александр Логинов завоевал бронзовую медаль, а Матвей Елисеев оказался на четвертой позиции. Также в тридцатку лучших попал Дмитрий Малышко с двумя промахами (27-е место).

Безымянный

Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Алексей Мишин: Надо провести альтернативные Олимпийские игры Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание
«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Анатолий Хованцев – о состоянии Гараничева: Его тошнило, когда он пришел на стойку Матвей Елисеев: Будем обсуждать с тренерами, побегу ли эстафету Александр Логинов: Естественно, это не мой ход, но тем не менее эта гонка отчасти получилась
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Красная машина» проиграла запасному вратарю ЦСКА. Как шведы обыграли сборную России Фору в три шайбы отыграть не удалось. Хотя за погоню сборную России можно похвалить. 12.12.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Новости
19:34 ММА Хабиб Нурмагомедов: Удивляет, что Дана говорит, что если Конор выиграет и я выиграю, то будет реванш
19:22 Биатлон Анатолий Хованцев – о состоянии Гараничева: Его тошнило, когда он пришел на стойку
19:18 Футбол Андрей Червиченко: Слова Гинера – последний гвоздь в крышку гроба Егорова в качестве главы ДСИ РФС
18:59 Футбол Андрей Червиченко: Абсолютно согласен с мнением Гинера, безобразие в нашем судействе налицо
18:53 Биатлон Матвей Елисеев: Будем обсуждать с тренерами, побегу ли эстафету
18:50 Футбол «Урожай» в следующем сезоне сменит название на «Кубань»
18:44 Футбол Евгений Гинер: Новость о переходе акций ЦСКА оцениваю положительно
18:39 Футбол Клопп признан лучшим тренером ноября в АПЛ, Мане – лучшим игроком
18:34 Биатлон Александр Логинов: Естественно, это не мой ход, но тем не менее эта гонка отчасти получилась
18:20 Футбол ЦСКА перейдет под госконтроль после передачи ВЭБ более 75% акций клуба
18:09 Футбол Рахимов может возглавить «Крылья Советов»
18:01 Хоккей Алексей Кудашов: Матч с командой Чехии начнет Сорокин
17:51 Биатлон Логинов занял третье место на этапе Кубка мира в Хохфильцене
17:35 Футбол Штраф Гинера будет направлен на поддержку перспективных арбитров
17:01 Гандбол Сборная России сыграет с Норвегией в матче за бронзовые медали чемпионата мира
16:37 Футбол Три игрока «МЮ» попали в команду недели Лиги Европы
16:15 Футбол Гаджи Гаджиев – о провальном выступлении в еврокубках: У нас нет условных Месси
15:52 Биатлон Светлана Миронова: Хочу посвятить медаль первому тренеру
15:50 Футбол Жезус – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
15:35 Футбол Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
Артур Парфенчиков предлагает поменять график новогодних праздников
В бюджет Оренбурга на 2020 год не заложили денег на ремонт школ
Силы не равны: о конфликтах между учениками и учителями в школах Белгорода
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика