Елисеева и Юрлова-Перхт выступят в Рождественской гонке Гонка пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.

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Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Отметим, что Елисеев впервые выступит в Рождественской гонке, тогда для Юрловой-Перхт эта гонка станет шестой в карьере. В 2012 году она стала победителем вместе с Антоном Шипулиным, а в 2017-м – с Алексеем Волковым.

Действующими победителями Рождественской гонки являются итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер.

Рождественская гонка по традиции пройдет на стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене.