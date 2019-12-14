Елисеева и Юрлова-Перхт выступят в Рождественской гонке - Советский спорт
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14 декабря 2019 12:10БиатлонЛипкин Антон

Елисеева и Юрлова-Перхт выступят в Рождественской гонке

Гонка пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Отметим, что Елисеев впервые выступит в Рождественской гонке, тогда для Юрловой-Перхт эта гонка станет шестой в карьере. В 2012 году она стала победителем вместе с Антоном Шипулиным, а в 2017-м – с Алексеем Волковым.

Действующими победителями Рождественской гонки являются итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер.

Рождественская гонка по традиции пройдет на стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене.

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