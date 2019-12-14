Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии Женская сборная России по биатлону (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт) завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 6 километров.

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Россиянки допустили пять промахов на огневых рубежах и уступили 8,2 секунды победительницам гонки норвежкам (Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн), которые преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 4,7 секунды. Замкнули тройку лучших биатлонистки из Швеции (Линн Перссон, Эльвира Карин Оберг, Муна Брурссон, Ханна Оберг).

Добавим, что этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.