Светлана Миронова: Хорошо прошла свой этап, хотя могла привезти отрыв еще больше

- Я не волновалась на стойке, все контролировала. Было чувство, что я обязана попасть этим выстрелом. Когда заряжала дополнительные патроны, пошло перевосстановление, начало колотить. Хорошо прошла свой этап, хотя могла привезти отрыв еще больше, - сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что женская сборная России по биатлону (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт) завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии.
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