Светлана Миронова: Хорошо прошла свой этап, хотя могла привезти отрыв еще больше Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в эстафете 4 по 6 километров.

- Я не волновалась на стойке, все контролировала. Было чувство, что я обязана попасть этим выстрелом. Когда заряжала дополнительные патроны, пошло перевосстановление, начало колотить. Хорошо прошла свой этап, хотя могла привезти отрыв еще больше, - сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что женская сборная России по биатлону (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт) завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии.