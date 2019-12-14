Екатерина Юрлова-Перхт: Очень быстро начала первый круг, и, видимо, это аукнулось - Советский спорт
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14 декабря 2019 15:31Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт: Очень быстро начала первый круг, и, видимо, это аукнулось

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление в эстафете 4 по 6 километров.

- Я просто не разложила силы. Старалась удержать преимущество, которое мне привезла Света. Очень быстро начала первый круг, и, видимо, это аукнулось. Я немного переживала за стрельбу, поэтому так быстро начала. Если бы была какая-то заминка, то у меня хотя бы было преимущество, - сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что женская сборная России по биатлону (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт) завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии.

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