Владимир Драчев: Основная задача - подвести молодежь к Олимпийским играм Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подвел итоги женской эстафеты в Хохфильцене.

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- Работа была идеальной. Были маленькие неточности, конечно. Мы всегда просили идеальную стрельбу. И вот девочки ее показали и почти обыграли норвежек.

Мы с самого начала пошли на омоложение команды. На этапах Кубка мира будем проверять молодых. Основная задача - подвести молодежь к Олимпийским играм в оптимальном состоянии, - сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что женская сборная России по биатлону (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт) завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии.