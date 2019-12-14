Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира, победитель – Йоханнес Бе - Советский спорт
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14 декабря 2019 17:42БиатлонШарафудинов Виктор

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира, победитель – Йоханнес Бе

В общем зачете Кубка мира Логинов занимает второе место.

В австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка преследования. Йоханнес Бе, стартовав первым, уверенно одержал победу. Не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, норвежец прошел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту и 27 секунд.

Второе место в гонке занял россиянин Александр Логинов. Также не допустив ни одного промаха, Логинов проиграл победителю 33,5 секунду.

Третьим стал француз Эмильен Жаклен с 40,5 секундами отставания от победителя.

Россиянин Матвей Елисеев, также боролся за место на пъедестале, но на заключительном огневом рубеже заработал штрафной круг и финишировал 11-м.

Йоханесс Бе, одержав уже три победы в нынешнем сезоне, лидирует в общем зачете, набрав 211 очков в четырех гонках, а Александр Логинов идет на втором месте со 177 очками.

Кубок мира по биатлону

Второй этап

Хохфильцен, Австрия.

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 31.27,0 (0 промахов).

2. Александр Логинов (Россия) – отставание 33,5 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — +40,5 (0).

4. Якуб Фак (Словения) – +41,6 (0)

5. Симон Дестие (Франция) – +41,6 (0)…

11. Матвей Елисеев (Россия) – 41,6 (1)…

25. Дмитрий Малышко (Россия) – +2:25,7 (2)…

34. Евгений Гараничев (Россия) – +3:53,6 (3)…

38. Никита Поршнев (Россия) – +3,59,7 (2)…

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