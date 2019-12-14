Александр Логинов: Темп Йоханнеса Бе никто поддержать не может Российский биатлонист прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на Кубке мира.

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Сегодня на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась гонка преследования у мужчин. Дистанцию в 12,5 км раньше всех преодолел стартовавший первым Йоханнес Бе. Россиянин Александр Логинов стартовал третьим на 14,6 секунды позже норвежца, но к финишу пришел вторым, уступив победителю 33,5 секунды. Ни Йоханнес, ни Александр не допустили ни одного промаха.

После гонки Логинов дал интервью в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ничего не бывает идеальным, тем более в спорте, – отметил российский биатлонист. – Четыре нуля – и потерпеть, как говорят на биатлонном сленге. Рад, что нули, рад, что не промахнулся. Получилось вработаться в середине гонки, тем более Йоханнес задал высокий темп на втором круге – получилось поддержать.

На четвертом круге в один момент немного притормозили. И было осознание, что сзади нас могли немного достать, пришлось немного выйти – скорость повысить и подойти на рубеж в своем режиме.

Йоханнес намного сильнее, особенно на первом-втором круге. Такой темп никто не может поддержать, особенно если он один. Дальше скорость держится, но видимо, надо повышать компонент разгона.

Очень рад за наших девчонок, эта медаль очень нужна была всем нам, чтобы почувствовать уверенность. Они молодцы.

В общий зачет, честно говоря, даже не смотрел. Йоханнес уходит в декретный отпуск в январе? Он может себе это позволить».

Йоханнес Бе лидирует в общем зачете Кубка мира, одержав три победы в четырех гонках и набрав 211 очков. Логинов занимает вторую строчку со 177 очками. Завтра 15 декабря Александр выступит за сборную России в эстафете. Командная гонка начнется с 16:00 по московскому времени.