Светлана Миронова: В Австрии выступили достаточно неплохо

Сегодня Светлана Миронова финишировала на 11-м месте в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Ранее россиянка завоевала первую личную медаль на этапе Кубка мира, став третьей с спринте. Также на ее счету серебро во вчерашней эстафете. Итоги австрийского этапа 25-летняя спортсменка подвела в интервью телеканалу «Матч ТВ».
- Почему почти у всех биатлонисток были ошибки на рубежах, хотя погода позволяет хорошо стрелять?
- Может быть, сказывается усталость после этого этапа. Возможно, концентрация не такая высокая.
- Какое впечатление останется от выступления в Хохфильцене?
- Определенно положительное. Потому что мы здесь выступили достаточно неплохо.
- Можно сказать, что это системная работа, которая дает результат?
- Да, можно сказать и так. Сейчас мы находимся в неплохой форме.
После двух этапов Миронова занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 104 очка. Это лучший результат среди россиянок. Возглавляет личный зачет у женщин итальянка Доротея Вирер, набравшая 188 очков.