Светлана Миронова: В Австрии выступили достаточно неплохо - Советский спорт
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15 декабря 2019 16:59БиатлонШарафудинов Виктор

Светлана Миронова: В Австрии выступили достаточно неплохо

Российская биатлонистка подвела итоги второго этапа Кубка мира по биатлону.

Сегодня Светлана Миронова финишировала на 11-м месте в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Ранее россиянка завоевала первую личную медаль на этапе Кубка мира, став третьей с спринте. Также на ее счету серебро во вчерашней эстафете. Итоги австрийского этапа 25-летняя спортсменка подвела в интервью телеканалу «Матч ТВ».

- Почему почти у всех биатлонисток были ошибки на рубежах, хотя погода позволяет хорошо стрелять?

- Может быть, сказывается усталость после этого этапа. Возможно, концентрация не такая высокая.

- Какое впечатление останется от выступления в Хохфильцене?

- Определенно положительное. Потому что мы здесь выступили достаточно неплохо.

- Можно сказать, что это системная работа, которая дает результат?

- Да, можно сказать и так. Сейчас мы находимся в неплохой форме.

После двух этапов Миронова занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 104 очка. Это лучший результат среди россиянок. Возглавляет личный зачет у женщин итальянка Доротея Вирер, набравшая 188 очков.

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